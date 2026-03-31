Mentre alcuni dei suoi compagni di squadra stasera si giocheranno "la partita della carriera" - per citare le parole di Hakan Calhanoglu -, Manuel Akanji si gode la sua Svizzera con leggerezza. L’amichevole di questo pomeriggio contro la Norvegia, iniziata da pochissimi minuti, vede il difensore dell’Inter titolare al centro della difesa elvetica con tanto di responsabilità da capitano. Il 25 di Chivu è stato difatti schierato da Yakin non solo titolare ma anche con la fascia al braccio.

Sezione: News / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 18:03
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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