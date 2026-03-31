Ci saranno anche tutti i vertici del calcio italiano a Zenica per sostenere la Nazionale di Rino Gattuso impegnata fra poco nello spareggio che vale i Mondiali contro la Bosnia-Erzegovina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono già arrivati nella cittadina bosniaca Giancarlo Abete e Matteo Marani, rispettivamente numeri uno della LND e della Lega Pro, Paolo Bedin, presidente della Lega B, Umberto Calcagno dell'AIC e sono attesi Giovanni Carnevali e il presidente dell'Inter Beppe Marotta.

Ha annunciato la sua presenza il Ministro dello Sport Andrea Abodi, e ci saranno anche Ezio Maria Simonelli e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Oltre ovviamente al numero della FIGC Gabriele Gravina.