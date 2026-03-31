L’Italia Under 19 può festeggiare: Euro 2026 sia. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dalla squadra di Bollini contro la Turchia di pari età, l'Under 19 azzurra vola prima in classifica sopra la Nazionale turca, rimasta al secondo posto per differenza reti. A sottoscrivere il match è, degli azzurrini, Samuele Inacio, rimasto fuori nelle prime due gare per via della squalifica. Dei turchi è Soylu a firmare il tabellino e mettere in equilibrio il match che finisce in pareggio, risultato che premia l'Italia. Sfortunato l’interista Mosconi, ad un passo dal gol ma fermato dalla grande reazione di un ottimo portiere avversario. Titolari e in campo per tutto il corso del match i due nerazzurri Matteo Cocchi e Mattia Mosconi.