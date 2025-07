Non c'è solo l'Inter a seguire con attenzione l'evoluzione del centrocampista colombiano del Palmeiras Richard Rios, messosi in mostra durante il Mondiale per Club. Secondo le indicazioni del quotidiano romano Il Tempo, anche la Roma, su precisa indicazione di Gian Piero Gasperini, è sulle tracce del giocatore. Già avviati infatti i primi contatti per valutare la fattibilità dell'affare, col Verdão che chiede 30 milioni per il giocatore classe 2000.

