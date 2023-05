Ricavi giù e crisi profonda per il bilancio di Suning.com, la società principale del gruppo Suning di cui il patron dell'Inter, Zhang Jindong, è uno degli azionisti principali. Come reso noto dall'azienda dopo la chiusura dell'esercizio 2022, i dati sono tutt'altro che positivi.

Ecco il quadro che ne fa Calcio e Finanza: "La società ha registrato ricavi per 71,374 miliardi di yuan (pari a circa 9,4 miliardi di euro), in forte calo rispetto ai 138,9 miliardi di yuan dello stesso periodo dell’anno scorso (circa 18,3 miliardi di euro) e ai 252,3 miliardi di yuan del 2020 (circa 33 miliardi di euro) - si legge -. La perdita netta di Suning.com nel 2022 è stata così pari a 16,22 miliardi di yuan (circa 2,1 miliardi di euro), che è tuttavia inferiore alla perdita netta di 43,265 miliardi di yuan (circa 5,5 miliardi di euro) nello stesso periodo dell’anno precedente. La perdita è in calo in particolare grazie alla cessione di alcune attività logistiche e di azioni in una società di credito al consumo".