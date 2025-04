Intevenuto sulle frequenze di Radio Marte, l'allenatore Luigi Garzya ha detto la sua sulla lotta scudetto e sul match all'orizzonte del Napoli in casa del Bologna, dove i partenopei saranno senza Antonio Conte alla guida della squadra per via della squalifica: "Conte ha spiegato bene la questione relativa al suo futuro, bisogna pensare al presente. Il futuro arriva dopo ed il presente coincide con l'urgenza di giocare per un grande obiettivo. Conte si sta giocando una grande fetta di stagione in queste 8 partite, In palio c'è lo scudetto. Non puoi programmare il futuro se non sai come andrà il presente" ha detto.

Poi sul calendario di Inter e Napoli:

"Da qui in avanti non ci saranno partite facili per nessuno, sia l'Inter che il Napoli incontreranno squadre che lottano per qualcosa, Sarà una vera e propria battaglia. Il vantaggio del Napoli è che disputerà meno partite rispetto all'Inter che per tale motivo potrebbe proprio veder venir meno le forze in qualche calciatore. Domenica sia il Napoli che l'Inter hanno vinto ma alla fine hanno faticato e sofferto entrambe".

Su Bologna-Napoli:

La squalifica di Conte non deve impensierire, c'è Stellini che è la fotocopia di Conte. Antonio sceglie lo staff in base alle sue caratteristiche e a quello che lui stesso cerca e vuole. Stellini ha lo stesso DNA di Conte. Ed anche in passato, quando l'ha sostituito perché conte era squalificato, ha sempre fatto bene".