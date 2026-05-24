La decisione da parte della Lega Calcio Serie A di assegnare il titolo di miglior giocatore della stagione 2025-2026 a Federico Dimarco divide i due telecronisti di Sport Mediaset Riccardo Trevisani e Massimo Callegari. Il primo, nella consueta raffica di domande domenicali, si dice a favore della scelta: "Assolutamente sì, ha fatto numeri da attaccante pur essendo un quinto". Meno convinto Callegari, che avrebbe preferito altre scelte: "Io direi di no, al di là dei numeri i veri trascinatori dello Scudetto dell'Inter sono stati Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu".