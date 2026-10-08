Una sosta da protagonisti cone la maglia della Nazionale azzurra, e con il rientro dovrebbero accomodarsi in panchina nei propri club. Pio Esposito e Alphadjo Cissé sono stati protagonisti rispettivamente per la prima squadra e per la Under 21 dell'Italia, con reti pesanti e decisive e ora sono nuovaamente a disposizione di Cristian Chivu e Ruben Amorim. Ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport i due giovani talenti dovrebbero iniziare dalla panchina contro il Parma al Meazza e a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Spesso titolare

Nello specifico, Esposito è reduce da 2 reti e un assist per la selezione guidata da Roberto Mancini e contro il Parma dovrebbe rimanere fuori dall'undici titolare, visto che se Marcus Thuram è certo del posto, il favorito a fargli da partner è Ange Bonny. Ad ogni modo finora Chivu ha dato a Pio le sue chance, schierandolo dall'inizio in quattro sfide su cinque in campionato, tenendolo in panchina solo contro la Roma (e anche col Real Madrid in Champions). Lui l’ha ripagato con due reti e un assist distribuite tra Monza e Udinese.