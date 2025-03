Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 2-0 in casa del Feyenoord: “È un ottimo risultato, loro sono partiti molto forti, noi un po’ imprecisi. Abbiamo comunque ottenuto insieme un bel risultato. Siamo migliorati durante la partita, abbiamo fatto un ottimo gol, è importante non aver subito e poi aver segnato il secondo. Ci sono stati dei pericoli, affrontavamo un’ottima squadra, loro non hanno creato grandissimi pericoli, alla fine è venuta fuori la nostra qualità”.

Sul ritorno a Rotterdam: “È stata una serata molto speciale per me, è stato bellissimo tornare qui e il modo in cui mi hanno accolto. Avevo la pelle d’oca, sono molto grato al Feyenoord che è sempre nel mio cuore”.