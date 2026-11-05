L'Inter guarda sempre di più al futuro. Nelle ultime ore si è tornato a parlare dell'accordo con Nike, sponsor di maglia, ma un dettaglio è stato omesso. E Football Benchmark parla dei possibili ricavi con il nuovo stadio.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 16:56
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.