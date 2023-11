È il Sassuolo a conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia dopo una lunga e combattuta gara con lo Spezia, finita solo ai rigori. Si concludono a reti bianche i centoventi minuti di gioco prima della lotteria dal dischetto: inutile i tentativo di Kouda all’85esimo che aveva fatto sognare gli spezzini andando in rete, il gol viene annullato per offside e alla fine il tabellino sorride ai ragazzi di Dionisi. Decisivo l’errore dagli undici metri di Luca Moro, secondo giocatore di Alvini a sfidare Cragno. Non sbaglia più nessuno, Spezia eliminato: saranno i neroverdi a sfidare l’Atalanta il prossimo 6 dicembre.