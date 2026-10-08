“Ogni club di Serie A ha una storia diversa da raccontare: food, arte, moda e atmosfere differenti. È qui che possiamo realmente differenziarci". Lo ha detto Michele Ciccarese, Commercial and Marketing Director di Lega Calcio Serie A, nel corso del panel dedicato alla Serie A durante la 'Leaders Week London', a Stamford Bridge.

Accanto alla valorizzazione dell’identità italiana, tecnologia e personalizzazione dei contenuti rappresentano leve strategiche per coinvolgere nuove generazioni di tifosi. Dalla RefCam, che offre il punto di vista dell’arbitro, ai contenuti personalizzati legati al Fantacalcio, l’obiettivo è costruire esperienze sempre più vicine agli interessi del singolo appassionato. Come sottolineato dallo stesso Ciccarese: "Il punto è capire quello che il tifoso vuole vedere e portargli esattamente quel contenuto. La personalizzazione dell’esperienza è fondamentale per creare un engagement sempre più forte", ha aggiunto.