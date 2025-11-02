Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha commentato così il successo dell'Inter ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo approcciato bene la partita, ma non siamo stati in grado di chiuderla per sfortuna e la loro bravura. Poi abbiamo cercato di farli uscire dal blocco basso che ci esponeva al rischio delle ripartenze e delle giocate rischiose. Siamo diventati un po' macchinose, anche se due azioni belle le abbiamo fatte. Loro hanno messo in campo intensità nelle palle sporche e sulle seconde palle. Sui cambi l'abbiamo rimessa in piedi senza creare più di tanto. Poi quando le palle arrivano in area può succedere sempre di tutto. Il gruppo lavora sodo ed è consapevole che non è mai semplice con le tante partite che si fanno. I ragazzi ci credono sempre fino in fondo e dimostrano che questa squadra non è solo bellezza ma anche lotta e concretezza".

Questa partita dimostra che la squadra è pronta anche nelle partite sporche.

Queste partite, quando si mettono così, è più facile perderle che vincerle. Il calcio non è solo bellezza. Adesso non pensiamo ancora a mercoledì, ma la partita più importante è sempre la prossima e la prepareremo al meglio.