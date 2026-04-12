Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto stasera per 4-3 contro il Como: “Oggi è stata una partita tosta e lo sapevamo. Abbiamo fatto un gol importante prima dell’intervallo che ci ha aiutati molto, abbiamo reagito da squadra matura, consapevole di quello che ha fatto in questi mesi e che continuerà a fare fino alla fine.

Abbiamo iniziato questa stagione per provare ad andare avanti in tutte le competizioni, poi i risultati dicono altro, siamo andati fuori dalla Champions e ci dispiace. Ma abbiamo ancora due possibilità per finire bene la stagione”.