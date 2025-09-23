Fabio Caressa inserisce il nome di Carlos Augusto nella formazione ideale della quarta giornata del campionato di Serie A. Questa la sua motivazione espressa dal proprio canale Youtube: "Ha giocato una grande partita, sa fare benissimo due ruoli e ha dimostrato di essere un giocatore di livello. Offre un'alternativa valida a Cristian Chivu". L'analisi si sposta poi sull'Inter nel complesso: "Ancora non mi ruba l'occhio, non trovo la squadra dei momenti migliori. Ma capisco che Chivu stia cercando di lavorare con intelligenza sul passato per portarlo al futuro con grande attenzione. I risultati nelle ultime partite ci sono stati, sfruttando i calci piazzati specie in Champions".

Caressa si lancia poi in una riflessione su Pio Esposito: "Mi piace tantissimo, sono felice che un ragazzo italiano abbia questo spazio. Però piano, perché siamo fatti così. Avesse fatto gol in rovesciata staremmo parlando del nuovo Robert Lewandowski. Ma piano: è giovane, viene inserito ed è importante, sta rispondendo bene ma non mettiamogli pressione. I giocatori devono crescere con tranquillità, lui regge la pressione e lo ha dimostrato, però gustiamocelo con calma e vedremo cosa farà".