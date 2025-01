Le Iene hanno voluto raccogliere l'opinione di Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, dopo il battibecco a distanza nato con Lele Adani, protagonista di alcune dichiarazioni pesanti, contornate da offese nei suoi confronti, a proposito della considerazione che merita la Nazionale norvegese. Così Caressa risponde alle domande dell'inviato Filippo Roma, nella puntata che andrà in onda stasera: "Ho chiesto una smentita che non è arrivata, anzi c’è stato un rincaro della dose. Cosa ho fatto ad Adani? Assolutamente nulla, non so dove nasca questa acredine. Bisognerebbe chiederlo a lui e non ne ho la più pallida idea. Abbiamo lavorato insieme per degli anni anche, non so".

Se Adani dovesse chiedere scusa, però, lui accetterebbe? Questa la risposta di Caressa: "No. No cioè, dipende come. Certe cose bisogna evitarle prima. È totalmente diseducativo e non c’entra niente con lo sport".