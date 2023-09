È disponibile da oggi la Capsule Collection Inter X 24Bottles in edizione speciale dedicata agli amanti dei colori nerazzurri. Per la Capsule sono state pensate due colorazioni di Clima Bottle, la borraccia termica di 24Bottles che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12. Presentata in questa collezione nella taglia da 500 ml, Clima Bottle è realizzata in acciaio inossidabile di grado alimentare, completamente plastic-free e BPA-free. Inoltre, assicura una tenuta 100% ermetica ed è disegnata per l’uso quotidiano in ufficio, a scuola, in viaggio o in palestra. Le due versioni di Clima Bottle realizzate per la Capsule Collection Inter X 24Bottles rispettano rigorosamente i colori ufficiali del club milanese: nero e azzurro.

La Capsule Collection Inter x 24Bottles è disponibile sui canali ufficiali Inter (Inter Store Duomo e San Siro, e-commerce Inter e brandstore Inter su Amazon) e presso selezionati punti vendita oltre agli store 24Bottles di Milano e online.