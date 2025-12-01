Dopo aver ritirato il premio di 'miglior allenatore' della passata Serie A, al 'Gran Galà del Calcio', Antonio Conte ha ripensato allo scudetto vinto con il Napoli dopo un testa a testa avvincente con l'Inter: "Abbiamo fatto qualcosa di bello, inaspettato e speciale, anche per noi stessi - le sue parole dal palco -. Ci abbiamo creduto strada facendo, cercando la fiducia, i ragazzi sono stati straordinari per abnegazione e volontà".

Tornando alla stretta attualità, Conte parla così della bagarre scudetto: "Sarà un campionato combattuto perché ci sono tante squadre forti, è difficile stilare una classifica dopo tredici giornate. Siamo tutti in pochi punti, il nostro obiettivo è difendere lo scudetto nel migliore modo possibile, sapendo che è difficile perché ci sono avversarie forti che vogliono scrivere la storia. Noi siamo vogliosi di difendere il titolo con tutte le nostre forze. Io dico sempre: vinca il migliore".