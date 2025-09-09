L'era da ct della Nazionale italiana di Gennaro Gattuso è iniziata col piede giusto, almeno dal punto di vista dei risultati. Gli azzurri hanno ottenuto due vittorie in altrettante partite, battendo facilmente l'Estonia e poi col brivido Israele, uno score che Gianluigi Buffon ha inquadrato così: "Abbiamo centrato l’obiettivo con due vittorie fondamentali per il nostro cammino, ma c’è ancora moltissimo lavoro da fare per arrivare dove vogliamo - le parole del capodelegazione dell'Italia su Instagram -. Il gruppo è unito ed è da qui che dobbiamo ripartire; la strada sarà lunga ma è quella che porta lontano".