Il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, intervenuto nel corso del Forum della competitività promosso con A2A, ha espresso un auspicio in merito alla delicata questione del futuro di San Siro: "Su San Siro ci auguriamo, come sembra, che squadre e Comune trovino un'intesa per procedere con lo sviluppo nel modo migliore, nell'interesse delle squadre e della città".

"La grande preoccupazione che abbiamo in questo momento è l'immobilismo", aggiunge Biffi a proposito della situazione economica nel capoluogo lombardo. Una stasi dovuta "comprensibilmente all'inchiesta in corso ma il rischio è che il problema cresca".