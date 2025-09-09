"L'Italia di Gattuso? Finché resta vincente, diventa tutto più bello". Così Andrea Abodi ha parlato della Nazionale azzurra all'indomani della vittoria ottenuta dagli italiani contro Israele. "Ha dimostrato di avere il carattere indispensabile per poter affrontare anche tutte le difficoltà, a partire da quelle che partono dalle singole persone che fanno parte della squadra. Le prove non finiscono mai, c'è ancora molto da fare però le qualità tecniche, umane e psicologiche di Gattuso credo che aiuteranno la squadra ad affrontare le sfide che ci porteranno avanti" ha concluso il ministro per lo Sport e i Giovani in occasione della seconda Giornata dello sport italiano nel mondo.