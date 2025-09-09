La Juventus ritrova diversi nazionali che hanno concluso nelle ultime ore gli impegni con le loro selezioni. Oggi alla Continassa sia Manuel Locatelli che Kenan Yildiz - riporta TMW - hanno svolto un lavoro di recupero, mentre Andrea Cambiaso (squalificato per la super sfida di sabato contro l'Inter) e Federico Gatti si sono aggregati al resto del gruppo.

Differenziato, invece, per Fabio Miretti e Francisco Conceicao, alle prese con un problema fisico accusato con il Portogallo. "L'ex Porto non ha riportato lesioni, ma resta comunque in dubbio per il match contro i nerazzurri", si legge. Primo allenamento bianconero per Lois Openda, regolarmente presenti Edon Zhegrova, Teun Koopmeiners, Mattia Perin e Juan Cabal.