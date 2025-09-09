"Serie A? Il Napoli resta in prima linea, ha allestito una squadra competitiva. E quest'anno ha anche i ricambi di alto livello". Attilio Tesser parla così a Tuttomercatoweb.com della lotta scudetto.

"L'antagonista? Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus, Milan e Inter, se emergono i valori sono un gradino sotto il Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri - aggiunge il tecnico -. L'Inter s'è potenziata in attacco. E occhio al Milan di Allegri: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello".