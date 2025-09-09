Dal record giornaliero di registrazioni registrato da DAZN nel giorno di apertura all'incoronazione del Chelsea come campione del mondo, il Mondiale per Club ha ottenuto grandi successi a livello mondiale. quasi 2,5 milioni di persone hanno assistito di persona alle partite durante lo spettacolo durato un mese, tra giugno e luglio 2025. I dati preliminari hanno confermato che i tifosi di tutto il mondo sono rimasti affascinati dalla prima edizione della Coppa del Mondo per Club: circa 2,7 miliardi di tifosi hanno seguito la competizione su tutti i media, secondo un'analisi condotta da Nielsen Sports. Limitando l'analisi alla sola Italia,a il 48% della popolazione circa 28 milioni di persone si è sintonizzato per assistere alle partite.

Durante il torneo, la stringa "Coppa del Mondo per Club FIFA" è diventato il termine più cercato tra le competizioni sportive su Google. Gli account social ufficiali del torneo hanno guadagnato nove milioni di follower e i canali social di DAZN hanno generato oltre dieci miliardi di impression. "Questi dati preliminari confermano che la Coppa del Mondo per Club FIFA è stata un successo globale e un punto di svolta", ha dichiarato il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström. "Dall'incredibile atmosfera negli stadi degli Stati Uniti ai 2,7 miliardi di persone che hanno partecipato in tutto il mondo, il torneo ha superato le aspettative. La FIFA ha promesso di portare questo torneo in tutto il mondo, e non c'è dubbio che il mondo abbia apprezzato il torneo. Ringraziamo il nostro partner televisivo globale DAZN per il suo supporto nel raggiungimento di questo successo".