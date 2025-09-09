Intervistato da Sky Sport nel corso del media day del Pisa, Giovanni Bonfanti, difensore classe 2005 di scuola Atalanta, viene interpellato sui suoi giocatori modello. Facile per lui indicare due che come lui sono transitati con successo da Zingonia: "Come fonte di ispirazione non ho un giocatore ben preciso. Mi ritengo un difensore moderno, a volte guardo tanto il mio amico Giorgio Scalvini come Alessandro Bastoni. Loro possono essere due fonti di ispirazione". 

Sezione: News / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 19:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print