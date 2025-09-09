Intervistato da Sky Sports UK, l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis è tornato con la mente al 2023, quando il calciatore di Stevenage dovette scegliere tra la Serie A e la Championship inglese. Fu il suo ex allenatore Dave Northfield a convincerlo a optare per i bianconeri: "Lui è una persona molto importante per me e lo ascolto. Quando ero un po' in apprensione, lui mi diceva cose tipo: 'Non puoi rifiutare l'opportunità di giocare contro l'Inter a San Siro' e cose del genere".

E proprio a San Siro, proprio con l'Inter, Davis è riuscito a tornare al gol aprendo la strada della vittoria agli uomini di Kosta Runjaic: "È stato bello sentire l'affetto, anche da parte di persone che non tifano l'Udinese. Persone delle mie vecchie squadre mi mandano messaggi solo perché è San Siro. Da dove vengo, non è un posto in cui avrei mai pensato di segnare, capisci? È uno stadio storico, andarci e vincere è stato incredibile. E segnare è stato il massimo. Calciare un rigore con tutti quei tifosi, tutto quel trambusto, sono momenti per cui vivi. Sono le situazioni in cui vuoi trovarti sempre come calciatore".