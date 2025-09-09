Arrivano le prime parole da nuova giocatrice dell'Inter di Nikée Dajana van Dijk, nuova attaccante della formazione di Gianpiero Piovani, rilasciate come di consueto ai microfoni di Inter TV. Ecco come l'ex Twente si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Sono davvero entusiasta di essere qui, sono molto orgogliosa di essere diventata una giocatrice dell'Inter. Non vedo l'ora di indossare questi colori in campo".

Cosa rappresenta questa opportunità per te?

"Per me è una grande opportunità, questo è un club meraviglioso e ambizioso come me. Voglio vincere trofei qui e diventare importante per la squadra".

Cosa pensi della Serie A e quanto sei entusiasta di prenderne parte?

"Sono davvero entusiasta, penso che la Serie A sia diversa dal campionato neerlandese. Penso che lo stile di gioco in Italia sia molto adatto alle mie capacità, so che crescerò molto qui".

Come ti descriveresti?

"Definirei il mio stile energico. Sono veloce e mi piace correre e occupare gli spazi dietro l'ultima linea; mi piace anche cercare il gol e cerco sempre di trovare la via più veloce per segnare".

Un messaggio per i tifosi?

"Sono molto contenta di essere qui, non vedo l'ora di vedervi alle partite".