La sosta nazionali si avvicina alla fine e Appiano Gentile inizia a ripopolarsi. Oggi si sono rivisti nel centro sportivo nerazzurro il turco Hakan Calhanoglu, il polacco Piotr Zielinski e i due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. L'Inter ha voluto accogliere i 'nuovi' arrivati con un post pubblicato sui social: "Sono tornati" si legge su X, con una foto dei quattro giocatori impegnati durante l'allenamento.