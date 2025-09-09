Niente riposo per Marcus Thuram in vista del derby d’Italia contro la Juventus in programma per sabato prossimo. L’attaccante numero 9 di Cristian Chivu è chiamato al suo dovere con la maglia della Francia da Deschamps. Il ct transalpino, che aveva fatto a meno di lui nel match precedente contro l’Ucraina, non rinuncia al figlio d’arte due volte su due e lo schiera nell’undici titolare questa sera contro l’Islanda. Tikus titolare a sinistra nel tridente alle spalle dell’amico Mbappé. Parte dalla panchina invece il fratello bianconero Khephren.