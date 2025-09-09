Dopo i tre giorni di riposo concessi al gruppo da Cristian Chivu, oggi l'Inter si è ritrovata al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile per svolgere la prima seduta d'allenamento della settimanale in preparazione al derby d'Italia contro la Juve di sabato sera.

Alla Pinetina, inoltre, si sono rivisti quattro dei giocatori che sono stati impegnati con le loro Nazionali: Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.