Il Bologna si tiene stretto il quarto posto: la vittoria sul Venezia, frutto dell'eurogol di Riccardo Orsolini, permette ai rossoblu di essere sicuri di chiudere la giornata alle spalle del terzetto di vertice, respingendo a priori gli assalti delle inseguitrici. Il modo migliore per arrivare ad un mese di aprile che si preannuncia faticosissimo per i felsinei, come sottolinea lo stesso allenatore Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Abbiamo un vero tour de force incredibile, tutte partite contro le prime della classe che saranno decisive per le sorti del campionato. Siamo in una situazione di classifica bella, dobbiamo continuare a giocare così in questo modo".