Il difensore nerazzurro Yann Bisseck commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto stasera contro la Fiorentina a San Siro: “Abbiamo fatto le nostre cose bene, c’è spazio per migliorare. Anche oggi potevamo chiuderla prima, ma tutto sommato è andata bene. La mia gara? Io sono sempre contento quando gioco e posso aiutare la squadra, sono felice della fiducia del mister. Ho fatto bene. Non era facile contro un attaccante forte. Ma per essere la prima in questo ruolo è andata benissimo”.

E ancora: “Quando sei all’Inter non sempre c’è tanto da fare in difesa, bisogna stare attenti quando sei da solo contro l’attaccante. Come sto? Bene, bene”.