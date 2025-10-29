Yann Bisseck, grande protagonista della serata di San Siro, arriva ai microfoni di DAZN per parlare di questa rotonda vittoria sulla Fiorentina. Partendo da un aneddoto su un Cristian Chivu arrabbiato per la salita di massa su un corner: “Ma lo sa perché è stato calciatore, tutti vogliamo fare gol. Però ha ragione, la difesa è importante. Abbiamo fatto un’ottima gara e siamo tutti contenti”.

Ti è andato bene il compito che ti ha assegnato Chivu di difendere bene la profondità?

“Io voglio giocare sempre, da terzo o quinto, anche portiere, non mi frega niente. Lo so che vogliamo giocare con una linea più alta, con la mia fisicità questo ruolo va bene”.

Chivu protegge sempre la squadra e la esalta quando va fatto, però con voi sembra comportarsi più da compagno di squadra.

“No, no, lui è allenatore. Però è molto gentile anche fuori dal campo e quindi possiamo parlare di cose extra calcio. Fa un ottimo lavoro, se mettiamo in campo quello che dice faremo una bella stagione”.

Ma di cosa parlate che non è calcio?

“Non posso dirlo in tv”, conclude ridendo.