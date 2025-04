Il centrocampista nerazzurro Thomas Berenbruch commenta così ai microfoni di Inter TV il match di Coppa Italia terminato 1-1 contro il Milan che ha segnato il suo debutto in Coppa Italia: “Sono emozioni indescrivibili, giocare un derby non l’avrei mai potuto immaginare fino a pochi mesi fa. Anche solo tre minuti da tifoso dell’Inter è incredibile, averne potuto giocare a San Siro per me è incredibile.

Sicuramente sono contentissimo di stasera così come lo ero stato un mese fa per l’esordio in Champions, è un tassello incredibile da aggiungere, mi fa sempre piacere essere aggregato alla prima squadra. Allenarsi con un gruppo così è incredibile, mi dispiace per i miei compagni della Primavera, mi è dispiaciuto non esserci, ma per stasera sono felice”.

Sulla partita: “È stata tirata, la tensione era palpabile. Siamo stati lì lì per vincerla, ci abbiamo creduto, ma ci sarà il ritorno per provare a vincerla. Io sono contentissimo di questa opportunità con la prima squadra e con la Primavera, per noi giovani giocare è quello che conta. È uno stimolo continuo”.