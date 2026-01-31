Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, è accostato da diverse ore all'Inter. Secondo quanto riferisce Sportitalia, però, ilLiverpool non ha al momento intenzione di far uscire né lui, né altri componenti della rosa titolare a causa dell’emergenza infortuni. I Reds vogliono comunque far rinnovare il calciatore, bloccando la sua uscita a gennaio a causa dei troppi infortuni della squadra di Slot.

