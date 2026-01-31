L'Inter U23 scende in campo per la 24a giornata di Serie C. L'avversario è la Pergolettese di Mario Tacchinardi, subentrato a stagione in corso a Curioni. All'andata finì 0-2, con i gol di Fiordilino e Spinaccé. I nerazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive: Pro Patria fuori casa, Virtus Verona in casa e Lecco in trasferta lunedì, in quella che è stata forse la partita più bella della stagione da parte della truppa di Vecchi. La classifica del girone A vede l'Inter U23 al quarto posto, capofila del trenino che include, in due punti, Alcione, Cittadella, Renate e Trento: fondamentale vincere oggi per provare ad allungare. Da segnalare che la partita non si giocherà all'U-Power Stadium di Monza, bensì allo stadio Piola di Novara. Ecco le formazioni ufficiali, con calcio d'inizio alle 17.30.

INTER (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia (C), Stante; David, Berenbruch, Fiordilino, Topalovic, Cinquegrano; Spinaccé, La Gumina

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Agbonifo, Venturini, Zouin, Iddrissou, Zuberek, Kaczmarski, Bovio, Amerighi, Lavelli

Allenatore: Stefano Vecchi

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Capoferri, Milesi, Lambrughi, Aidoo; Milanesi, Careccia, Jaouhari; Pala, Petrovic, Corti

A disposizione: Finardi, Doldi, Catena, Antolini, Dore, Ferrandino, Tremolada, Bane, Orlandi, Padalino, Roversi, Pessolani, Rossetti

Allenatore: Mario Tacchinardi

Arbitro: Alessandro Colelli (sez. di Ostia)

Assistenti: Giusepe Bosco (sez. di Lanciano), Leonardo Millimaci (sez. di Reggio Calabria)

Quarto ufficiale: Deborah Bianchi (sez. di Prato)

Operatore FVS: Veronica Martinelli (sez. di Seregno)