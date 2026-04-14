Antonio Paganin rende i giusti meriti a Cristian Chivu per le ultime due partite giocate dall'Inter ai microfoni di TMW Radio: "La sua gestione è stata fondamentale. Si discuteva 20 giorni fa se il post-Bosnia avrebbe lasciato qualche strascico sugli italiani, poi ti hanno risposto trascinando l'Inter, che ha fatto 9 gol in due partite. C'è una fase per ogni club in cui i giocatori hanno bisogno di ridare il fiato, ci sta, la bravura è che nel momento in cui devi accelerare, trovi due gare spartiacque e passi sopra l'avversario come un rullo compressore. E lì vedi la forza della squadra. Hanno perso la Champions e avuto infortuni importanti, ma di base c'è che l'Inter ha qualcosa in più delle altre".

A rafforzare il concetto c'è anche la prestazione offerta domenica dal Como: "In due gare ha preso otto gol dall'Inter, ma nessuna è riuscita a segnare così alla seconda difesa del campionato. E questo rafforza l'idea della forza della rosa dell'Inter, della sua qualità costruita negli anni. E c'è la bravura del management che ha costruito questa rosa. Rimanere per così tanto tempo a questi livelli, con un'economia così ristretta, è davvero un miracolo. Si è costruita una rosa che, ad oggi, riesce sempre a tenere un livello alto. C'è da essere orgogliosi di questo".