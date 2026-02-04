"Speriamo ci siano delle cose che accostano questa annata a quella della seconda stella. Stiamo facendo molto bene ma da qui alla fine mancano molte partite importanti, però Cristian sta facendo un grandissimo lavoro con i ragazzi". Sono le parole raccolte da Tuttosport e pronunciate da Javier Zanetti, tra i tedofori di Milano Cortina 2026 sulle strade di Cernobbio.

"Audero? Dispiace tantissimo per quanto accaduto a me e a tutte le persone che vogliono un altro tipo di sport", ha commentato ancora Zanetti.