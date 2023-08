Il tema portiere è prioritario in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini vuole certezze per il ruolo di numero uno, e per il momento sembra preferire Juan Musso a Marco Carnesecchi, impiegando maggiormente l'argentino rispetto all'ex Cremonese. Per entrambi, però, suonano le sirene del mercato: il Corriere di Bergamo conferma che l'Inter si è interessata a Musso (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) mentre sul romagnolo classe 2000 c'è la Juventus.

Si parla anche di Mirah Demiral, la cui cessione, unita a quella di José Palomino, permetterebbe di sbloccare l'arrivo di Isak Hein dal Verona. L’Atalanta vorrebbe cedere per riprendersi parte dei 20 milioni investiti, ma trova solo pretendenti disposte a un prestito, come l’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano come braccetto di riserva ma solo dopo la seconda metà di agosto. L’Atalanta però ha fretta, Demiral non fa più parte del progetto tecnico e vuole dare il via libera all’arrivo del centrale svedese.