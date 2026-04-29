Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Calcio Serie A, è stato uno dei protagonisti della tavola rotonda, andata in scena prima della finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juve, dal titolo 'I Giovani nel sistema calcio italiano', in cui sono stati analizzati vari argomenti relativi alla crescita dei giovani nel sistema italiano, lo sviluppo dei settori giovanili, partendo dalle infrastrutture dei centri sportivi dei Club, passando per le figure degli educatori e degli allenatori preposti alla formazione dei giovani talenti, fino alla gestione delle squadre Primavera e i benefici portati dalle seconde squadre.

Queste le sue parole, riportate dal sito della Lega Serie A: "Siamo felici per la collaborazione con il Comune di Milano e l'Assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanile Martina Riva con cui stiamo costruendo qualcosa che vada al di là dell’evento sportivo. Abbiamo raggiunto un accordo per estendere la collaborazione anche per le prossime due edizioni di Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, un impianto di storia e tradizione incredibile che ha ospitato la prima partita della Nazionale Italiana. Siamo in un momento molto particolare, in una fase di trasformazione, anche politica, del mondo del calcio, abbiamo un bisogno terribile di intraprendere un percorso di continua crescita del calcio giovanile e di produzione di talenti per tornare al più presto competitivi a livello internazionale".