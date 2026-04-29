Gli occhi dell'Arsenal si sono posati su Vasilije Kostov, 17enne centrocampista serbo che in questa stagione ha collezionato quattordici gol e sette assist in quarantadue presenze con la maglia della Stella Rossa. Stando a quanto svelato da Fabrizio Romano, il club inglese, dopo aver fatto visionare il ragazzo, si è messo in contatto con il suo entourage con l'idea di fare un investimento su un profilo di prospettiva, magari non pronto subito giocare con la squadra di Mikel Arteta.

Per la cronaca, conclude Romano, è vero che l'Inter si era interessata al giocatore ma senza mai avviare una trattativa vera e propria, al contrario di quanto si leggeva in Bosnia due mesi fa, quando si parlava di accordo vicino anche grazie alla 'sponsorizzazione' dell'ex Dejan Stankovic, leggenda nerazzurra e attuale allenatore della Zvezda. Sport.sport.ba sosteneva che l'Inter fosse disposta a mettere sul piatto più di 20 milioni di euro per assicurarsi Kostov per cui aveva già preparato un progetto sportivo preciso di crescita: prestito in una squadra di Serie A per farlo adattare al calcio italiano oppure permanenza a Milano con inserimento graduale in prima squadra.