Protagonista del panel 'I giovani nel sistema calcio italiano', organizzato all’Arena Civica di Milano prima della finale di Coppa Primavera tra Atalanta e Juventus, Fedrico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato così della scelta di alzare l'età massima del campionato Primavera: "Eravamo passati anche a un torneo con cinque fuori quota, poi è venuta l'idea di aggiungere l'Under 18 e come conseguenza si è dovuta alzare l'età massima - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Perché non c'è un sistema di seconde squadre: se ci fosse, il problema non ci sarebbe e, come tutti gli altri Paesi europei, sarebbe under 17, 18,19 e seconde squadre. lo ho vissuto le prime assemblee di Serie C: nessuno voleva la Juventus, ora ce ne sono quattro e sembra che occupiamo spazi. Non dobbiamo focalizzarci solo sulla Serie C, è miopia: in tutti i principali campionati europei, tolta l'Inghilterra, il 60% delle squadre sono nel quarto livello. Se a me dessero la possibilità di iscrivere la seconda squadra del Parma non lo farei mai in Serie C, ma in D lo farei, è anche lì che vanno accolte le seconde squadre: lì posso sviluppare i calciatori che provengono da sotto. Le squadre più grandi forse possono reggere in C. lo ho paura che, sull'onda della terza mancata qualificazione al Mondiale, faremo delle regole sbagliate, magari limiteremo gli stranieri. Penso alle regole sugli Under obbligatori: essere giovani non è un merito, a Foligno ho avuto ragazzi che facevano trenta partite e l'anno dopo non mi volevano prendere nemmeno club di Eccellenza. Gli unici risultati dell'obbligo sui giovani sono che costano di più"
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:25 De Siervo: "Coppa Italia Primavera, l'Arena Civica ospiterà le prossime due edizioni"
- 20:10 Parma, Cherubini: "Iscriverei la seconda squadra in D. Riforme? Ho paura"
- 19:56 Sabato il derby di Milano Women, Zanetti invita i tifosi: "Non mancate"
- 19:42 PSG, Hakimi salta la semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco
- 19:28 La proposta di Bollini: "Servirebbe il campionato delle seconde squadre"
- 19:14 Cairo: "Commissariamento FIGC? Siamo nelle buone mani di Buonfiglio"
- 19:00 Rivivi la diretta! CAOS ARBITRI: le ULTIME novità! Il RITORNO di LAUTARO per la FESTA SCUDETTO. Il caso GUIDA
- 18:53 Dalla FIFA assist per i giovani in campo? Si valuta l'obbligo di un U21 in squadra
- 18:38 Inter in Top 3 per calo dribbling: dal 2020/21 al 2024/25 è -38%
- 18:24 Piovani: "Calcio femminile? Ero molto scettico, alla fine ho cambiato idea"
- 18:10 Torino-Inter, Dimarco premiato per la sua generosità. Sul podio i beneficiari
- 17:56 Italia ripescata ai Mondiali, crollano le quote. Galeotta fu... una bandiera
- 17:43 Magull: "Avevo perso il piacere di giocare. Tornata a divertirmi all'Inter"
- 17:28 Pizzi: "Chivu ha tanti meriti nello Scudetto. Cuesta ha lo stesso carisma"
- 17:14 Cauet: "Questo è lo Scudetto di Chivu, bisogna dargli grandi meriti"
- 17:00 Arbitri, Abbattista: "AIA stuprata da mestieranti della poltrona e del voto"
- 16:45 Bonacina, prima con l'Inter ma non con Chivu. Che ha dei bei ricordi di lui
- 16:32 Sky - Lautaro recuperato: con il Parma ci sarà. In due lavorano a parte
- 16:18 Como, Ludi: "La semifinale di Coppa Italia ci ha feriti. Pronti per il Napoli"
- 16:04 BetssonSport Player of the Month, i quattro candidati dell'Inter ad aprile
- 15:50 Foti, ministro interista: "Scudetto vinto sul campo, nonostante le dicerie"
- 15:35 De Leo su Mihajlovic: "Milan l'esperienza più amara. Forse dava fastidio"
- 15:20 Inter-Verona, spunta un altro aneddoto: sfiorata la rissa Nasca-Gervasoni
- 15:06 PSG-BAYERN 5-4 e GUIDA arbitro per la FINALE di COPPA ITALIA: oggi mi DISPERO! In ITALIA in POCHI...
- 14:52 L'Inter Under 23 non si ferma: sabato 2 maggio amichevole con il Ravenna
- 14:37 Finale Coppa Italia, si va a ritmi vertiginosi verso il tutto esaurito
- 14:23 Conferme sulle designazioni 'pilotate'. "Arbitri consci delle scelte di Rocchi"
- 14:08 Serie B, tutto da definire: Tommasi manda alcuni arbitri 'top' in cadetteria
- 13:55 Frattesi e Mkhitaryan in uscita, l'Inter non perde di vista Jones
- 13:40 Cesari: "Bonacina per Inter-Parma? Ha fatto errori ma anche ottime partite"
- 13:26 Lazio, Motta: "Cosa mi rimane della notte di Bergamo? Penso agli errori"
- 13:11 AIA verso il commissariamento: Rizzoli il nome in pole position
- 12:57 Petrucci: "Non mi esprimo su Rocchi. Calciopoli? Fatti molto più gravi"
- 12:43 Sorrentino: "Dybala era tentato dall'Inter. Fui io a dirgli di andare alla Juve"
- 12:28 Luis Enrique: "A Monaco grandi ricordi dopo la finale dell'anno scorso"
- 12:14 Arbitri 35a giornata: per Inter-Parma un volto inedito. Marini-Di Paolo al VAR
- 12:00 videoCAOS ARBITRI? È... "COSA LORO". Verso il 21°: la situazione di CALHA e LAUTARO
- 11:52 In Argentina - Inter, per la porta nuova ipotesi proveniente dal River Plate
- 11:38 GdS - Gila, lotta a quattro in A: Lotito spara alto sul prezzo
- 11:24 TS - Lautaro oggi o domani in gruppo. Bastoni e Dumfries acciaccati, ma...
- 11:10 TS - Sbravati, ci prova anche la Roma: riflessioni in corso
- 10:57 Terza maglia Inter 2026/27, le indiscrezioni: una sola striscia orizzontale
- 10:45 Mourinho: "Non pensavo che Chivu fosse un predestinato"
- 10:34 Bastoni costa troppo, il Barça vira su Romero: ecco perché
- 10:23 La Stampa - Riunione a San Siro, Rocchi con tre arbitri
- 10:15 Mourinho: "Chivu è stato intelligente. Scudetto, aspettiamo gli ultimi punti"
- 10:06 CdS - L'Inter di Chivu punta al record di gol: è a -9 da Inzaghi e Conte
- 09:52 GdS - Gervasoni parlerà ai pm, ma non di Inter-Roma: ecco perché
- 09:38 Montella: "Calhanoglu fiducioso per la Coppa. Rinnovo? Dico che..."
- 09:24 GdS - Il bomber dell'Inter è il piazzato: 17 gol in A, il dettaglio
- 09:10 IFAB, via libera alle nuove regole: rosso per chi parla coprendosi la bocca
- 08:56 GdS - Inter-Parma, Lautaro oggi parzialmente in gruppo? In due ancora ko
- 08:42 TS - Muharemovic, c'è il nome della contropartita: valutazione a metà strada
- 08:28 CdS - Pepo Martinez sorpassa Vicario: è lui il post-Sommer?
- 08:14 GdS - Dimarco-Inter, scatterà la clausola. E per il rinnovo...
- 08:00 CdS - Inter, il sogno è ancora Nico Paz: la strategia dei nerazzurri
- 00:00 "Fatti i fatti tuoi". Vale anche per il 'tifoso PM spara-sentenze'
- 23:58 Inter-Roma, la Procura di Milano si riserva di acquisire i file originali
- 23:45 Biella, premio per l'ex allenatore dell'Inter Primavera Andrea Zanchetta
- 23:30 NBA Europe, già 120 investitori interessati: offerte da 500 mln a 1 miliardo
- 23:15 L'Under 18 di Fautario ribalta il Lecce e torna in vetta al campionato
- 23:00 UCL, PSG-Bayern Monaco tra gol e spettacolo: è 5-4 al Parc des Princes
- 22:47 Crisi del calcio italiano, giovedì Simonelli e Bedin alla Camera dei Deputati
- 22:33 Zappi, addio amaro all'AIA: "La giustizia non è di questo mondo"
- 22:19 Il Real Madrid sogna il ritorno di Mourinho. Tebas: "Farebbe bene alla Liga"
- 22:04 Coppa Italia, il tifo della Lazio risponde presente: esaurita la Curva Nord
- 21:50 Toni: "Chivu voleva cambiare tutto all'Inter. E ora sa che l'anno prossimo..."
- 21:36 Viviano: "Eh, ma la Marotta League... Lui vince perché sa fare calcio"
- 21:22 Caressa: "Dimarco uno da Barcellona. Thuram, ora dobbiamo deciderci"
- 21:07 L'avv. di Rocchi: "Nessun contatto con i dirigenti. Inter? Non ne sa niente"