Emergono ulteriori e importanti retroscena sull'indagine che vede coinvolti Rocchi, Gervasoni e alcuni arbitri di Serie A. Ne parliamo nell'appuntamento delle 19 in diretta con il Salotto di FcInterNews.
Arrivano intanto bellissime notizie da Appiano sul fronte Lautaro, mentre Calhanoglu punta ad esserci la finale di Coppa Italia, come confermato da Vincenzo Montella. Il mondo nerazzurro si prepara alla festa scudetto, all'orizzonte anche la finale di Coppa Italia con un "ospite non gradito".
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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 29 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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- 16:18 Como, Ludi: "La semifinale di Coppa Italia ci ha feriti. Pronti per il Napoli"
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