A margine della presentazione del Grande Arrivo del Giro d'Italia 2026 a Roma, il presidente del Torino e di Rcs MediaGroup Urbano Cairo ha commentato così l'ipotesi relativa al commissariamento della FIGC avanzata a seguito anche del recente terremoto del mondo arbitrale: "Abbiamo un presidente del CONI che ha detto che farà le cose in modo attento e regolare, che non sentirà pressioni, ammesso che ce ne siano. È lì per rispettare regolamenti. Siamo in buone mani. Poi ci possono essere idee diverse ma abbiamo un presidente del CONI capace. Ci affidiamo a lui, ieri mi è sembrato abbastanza chiaro”.

Sul caos arbitri, Cairo preferisce invece non sbilanciarsi: “È una cosa in divenire, non conosco bene tutte le carte ed è difficile dire cos’è realmente successo”. Un commento anche sulle voci circa un interesse dei granata per Daniele De Rossi, attuale tecnico del Genoa: "De Rossi sta facendo bene, è una persona per bene, lo conosco, mi piace come persona e come allenatore. Non ho considerato oggi un'ipotesi De Rossi in quanto oggi abbiamo un allenatore, Roberto D'Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vediamo se la cosa sarà possibile o meno, ne parleremo con lui e con GIanluca Petrachi, per scegliere la soluzione migliore".