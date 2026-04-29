Nel fare un bilancio complessivo sulla stagione dell'Inter, Lele Adani ha esaltato l'impatto avuto da Manuel Akanji su tutta la squadra dal suo arrivo a Milano, avvenuto nell'ultimo giorno del mercato estivo 2025: "In difesa tutti quanti hanno fatto un po' meno: parlo di De Vrij, Acerbi, Bastoni. Ci mette dentro anche Sommer. Però Akanji ha coperto tutto - il pensiero espresso dall'ex difensore durante la puntata di 'Viva el Futbol' di lunedì scorso -. E' stato il leader perché ha compensato in tutte le zone della difesa. Ha sopperito al 10% in meno di uno, al 15% in meno dell'altro. Ha messo statura anche a livello di dominio del gioco: è veloce, imposta, entra dentro il campo e ti dà sicurezza. Se qualcuno è calato un po', Akanji ha dato un valore diverso al reparto. Forse è salito un po' Bisseck perché ha messo minuto ed esperienza in più. In generale, la difesa dell'Inter ha fatto meglio in altre stagioni".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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