Dopo il ko d'esordio contro il Bayern Monaco, l'Inter s'appresta ad affrontare il secondo avversario europeo del girone di Champions, ovvero il Viktoria Plzen. Alla vigilia della gara, l'allenatore del club ceco, Michal Bílek presenta la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole raccolte dai colleghi di TMW.

Dove vede i punti di forza e quali i punti deboli dell'Inter?

"Non hanno punti deboli... È una squadra molto forte, con due attaccanti come Dzeko e Lautaro molto forti, ma lo stesso vale anche per i centrocampisti. Sono bravi ad attaccare velocemente, dovremo stare attenti a non concederglieli spazi negli ultimi metri".

Pensa che avrete più possibilità di fare punti rispetto a Bayern e Barcellona?

"Quando abbiamo visto il sorteggio, abbiamo capito che sarebbe stato un gruppo molto difficile da affrontare. Però per noi è importante giocare a casa, i nostri tifosi ci spingono ad andare avanti, dobbiamo giocarci le nostre possibilità. Sono tre squadre allo stesso livello, tutte le partite del girone saranno molto difficili. E avere i tifosi che ci spingono, mi ripeto, è una cosa fondamentale".

Kopic può giocare domani?

"Non è ancora pronto, sicuramente non giocherà domani".