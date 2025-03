Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Lucca, Solet e Bijol non piacciono solo all'Inter, sono tre buonissimi calciatori che stanno facendo un'ottima stagione. E' sempre un fatto molto positivo che una squadra come l'Inter abbia mostrato gradimento per qualche nostro giocatore. Vorremmo continuare a giocare bene, fare risultato, la squadra ha fatto buone prestazioni e vorremmo continuare così. Vogliamo preparare anche la prossima stagione: ero con il mister alla riunione tecnica".

Nani è intervenuto nel dettaglio della partita: "La differenza di valori c'è. L'Inter è una delle cinque squadre migliori al mondo, ma vogliamo vincere. Attah? E' giovane e deve ancora dimostrare, non lo consideriamo ancora un profilo appetibile per il mercato. Ha grande talento e personalità, deve volare basso e dobbiamo preoccuparci perché cresca nel modo migliore possibile".