Niente Europei U21 per Francesco Pio Esposito, che come comunicato dal sito ufficiale della Federcalcio ha lasciato il ritiro azzurro a Tirrenia dopo una serie di esami a cui era stato sottoposto, in accordo con lo staff medico dell'Inter. I medici della nazionale lo hanno però considerato indisponibile per i prossimi impegni, ovvero il Campionato Europeo in programma in Slovacchia dall'11 al 28 giugno.

Esposito aveva riportato una distorsione al ginocchio nell'andata della finale playoff di Serie B contro la Cremonese, ma ha poi disputato la gara di ritorno, perdendo ma segnando il gol del momentaneo 1-3.

Entro mezzanotte il commissario tecnico Carmine Nunziata comunicherà la lista dei 23 convocati per la fase finale. Ad oggi nei convocati per il raduno di Tirrenia non risultano giocatori nerazzurri, ci sono invece diversi ex Inter: Pirola, Zanotti, Fabbian e Gnonto.