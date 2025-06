La prima opzione per sostituire SImone Inzaghi si chiama Cesc Fabregas. Beppe Marotta, secondo La Repubblica, lo studia da settimane e vuole portarlo alla Pinetina. Già oggi potrebbe essere la giornata decisiva. I rapporti con la famiglia Hartono sono ottimi e tra società e tecnico c'è un gentlemen's agreement per cui il tecnico può svincolarsi in caso arrivi un top club. Suwarso, quindi, non lo tratterrebbe.

Fabregas è certamente una figura in linea con l'indirizzo di Oaktree: valorizzare i giovani per andare avanti nei tornei. Il limite è la poca esperienza: settimana prossima sarà a Coverciano per completare il percorso per il patentino da tecnico, ma i nerazzurri sono disposti a rischiare, soprattutto se dovesse portare con se Assane Diao.

Tra le alternative non c'è De Zerbi, mentre resta in campo Chivu. Più staccati Vieira e Thiago Motta, che potrebbe andare all'Atalanta. Il quotidiano segnala poi (probabilmente più a titolo di segnalazione che non per reali possibilità) che ieri sono crollate le quote per il ritorno di Mourinho a Milano.