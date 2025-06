Trattenere i giocatori migliori: questo è l'obiettivo della seconda era Maurizio Sarri in casa Lazio. Ma è una cosa più facile a dirsi che a farsi: come riporta l'edizione romana de La Repubblica, resistere all'assalto delle big d’Italia e d’Europa per i gioielli biancocelesti non sarà una passeggiata. A partire dal capitano Mattia Zaccagni, diventato uno degli obiettivi di Antonio Conte per il nuovo Napoli, passando per Nicolò Rovella: il centrocampista di Segrate è da giorni corteggiato infatti in maniera insistente dall’Inter.

Rovella piace, e molto, al presidente Beppe Marotta e al direttore sportivo Piero Ausilio, anche se comunque ha deciso di voler restare nella Capitale e potrebbe essere accontentato, anche perché Sarri ha chiesto la permanenza sua e di Mario Gila, oltre ad aver espresso la volontà di poter contare anche su Pio Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter.